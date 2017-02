Rio Branco Football Club vence o Humaitá por 3×1 e agora pensa somente na Copa do Brasil

A abertura da segunda rodada do Campeonato Acreano de Futebol teve mais uma vitória do Rio Branco Football Club, a vítima desta vez foi o Humaitá, que representa na competição o município de Porto Acre. O time do Estrelão encontrou dificuldades, mas aos poucos foi dominando a partida.

Os três pontos foram conquistados com um bom futebol apresentado, os gols do Estrelão foram marcados por Araújo Jordão, Gabriel e Amarildo Ristof, o gol de honra da equipe de Porto Acre foi marcado por Thiago. A classificação também mudou, com a vitória estrelada a equipe assumiu a liderança do estadual com seis pontos, enquanto o Humaitá desce mais um degrau, da sétima para a oitava posição, com duas derrotas e nenhum ponto. PAULO CÉLIO