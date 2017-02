Rio Branco escolhe sua Realeza do Carnaval 2017; conheça as vencedoras

E foi aberto oficialmente o Carnaval 2017 na capital acreana, Rio Branco, com a escolha da Realeza na noite de sexta-feira (24), no calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito.

Entre 19 candidatos eleitos na pré-seleção, os jurados escolheram os vencedores das categorias Rainha do Carnaval, Travesti, Rainha Gay e Rei Momo.

A escolhida comom Rainha do Carnaval deste ano foi a dançarina Chayene Carvalho. O posto de Rainha Travesti ficou com Marcela Silva. Já a Rainha Gay foi Bianca Lima e Luiz Vasconcelos foi eleito o Rei Momo de 2017.

Com direito a torcida organizada, os foliões lotaram o Calçadão para acompanhar a votação. Foram avaliados os quesitos samba, simpatia, beleza plástica, comunicação e fantasia. Com informações Folha do Acre)

Confira as fotos: