Rio Branco Amiga realiza 2º curso de Confecção de Objetos em Madeira

A Ação Rio Branco Amiga e a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria do Trabalho e Economia Solidária – COMTES, em parceria com o governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social- SEHAB, vão oferecer, de 13 de março a 17 de maio, o II Curso de Confecção de Pequenos Objetos em Madeira, no Centro de Artesanato do Rui Lino. As inscrições poderão ser feitas, de forma gratuita, entre os dias 2 e 7 de março, na sede da COMTES, ao lado do Mercado do Rui Lino. O curso será ministrado pelo artesão Francisco Afonso.

A articulação do curso é feita pela primeira dama da capital e coordenadora da Ação Rio Branco Amiga, engenheira Gicélia Viana. As vagas são destinadas a artesãos da cidade e aos moradores do Conjunto Rui Lino III, como parte do trabalho social do pós-ocupação realizado pela SEHAB.

O objetivo do curso é o aprimoramento das técnicas do artesanato e a capacitação, que resulte na geração de emprego e renda. “O artesanato é um ramo de atividade que cresce muito em todo o Brasil. Queremos que nossos artesãos alcancem a excelência em seu ofício e os que ainda não estão nesse ramo possam se capacitar para desenvolver um bom trabalho com os objetos de madeira e, assim, aumentar a renda familiar”, destaca Gicélia.

Maiores informações podem ser obtidas através do telefone da COMTES (3229 4303) ou na própria Coordenadoria.

Asscom