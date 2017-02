Rio Acre ultrapassa os 13 m e boxes são construídos em abrigo no Acre

O nível do Rio Acre chegou aos 13,06 metros às 12h deste sábado (25) em Rio Branco, de acordo com medição divulgada pela Defesa Civil. No mesmo horário da sexta (24), o rio marcava 12,64 metros – representando uma subida de 0,42 centímetros durante as últimas 24 horas.

O coronel George Santos, coordenador da Defesa Civil Municipal, afirma que, diante da situação, os primeiros 100 boxes estão sendo construídos no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco, que funciona como o principal abrigo público. Ainda na segunda (20), quando o rio chegou a 12 metros, o local já estava passando por limpeza.

“Estamos estruturando a parte mais básica do abrigo, já com 100 boxes, e verificando a infraestrutura, como desencadeamento do plano de contingência. Estamos checando a questão da necessidade de banheiros químicos e água potável”, diz.

Santos ressalta que mais chuvas são esperadas, podendo agravar a situação. A cota de alerta do Rio Acre na capital acreana é de 13,50 metros. Já a de transbordo é de 14 metros.

“Os organismos meteorológicos disseram que vamos ter muita chuva no período de Carnaval e, para não sermos pegos de surpresa, estamos nos preparando para a hora de fazer a retirada de famílias”, acrescenta.

Cheia histórica em Rio Branco

A capital acreana enfrentou a maior enchente da história do estado no dia 4 de março de 2015, quando o manancial chegou a 18,40 metros. A cheia desabrigou mais de 10,4 mil pessoas em 53 bairros. No entanto, em torno de 87 mil pessoas foram afetadas diretamente, segundo a prefeitura.

Na época, mais de 20,6 mil imóveis tiveram o fornecimento de energia interrompido. Os bairros Cidade Nova, Habitasa, Seis de Agosto, Taquari e Baixada da Cadeia Velha foram os locais mais afetados. (Com informações G1 Acre)