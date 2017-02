PRF faz segunda etapa da ‘Operação Rodovida’ durante Carnaval no Acre

Ação se inicia a partir de sexta-feira (24) e encerra no dia 1º de março. Objetivo é evitar acidentes e reduzir violência no trânsito durante o Carnaval.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre inicia, a partir desta sexta-feira (24), a segunda etapa da ‘Operação Integrada Rodovida Cidades’, com o objetivo de evitar acidentes e reduzir a violência no trânsito durante o período de Carnaval. A ação foi deflagrada no dia 16 de dezembro do ano passado e segue até o dia 1º de março.

A polícia informou que vai intensificar as ações para combater irregularidade praticadas pelos motoristas e inibir condutas causadoras de acidentes. Além disso, deve reforçar o efetivo, com aproximadamente 40 policiais, para orientar os condutores quanto à educação para o trânsito.

O chefe de policiamento da PRF no Acre, Anderson Castro, informou que a ação faz parte de uma operação nacional. “É uma operação que foi deflagrada em todo o Brasil e aqui não podia ser diferente. Vamos ter o reforço do policiamento nas rodovias federais do estado. O foco da operação é sempre a prevenção, que a princípio é fiscalizar, porém, se for necessário serão feitos os procedimento”, afirmou.

Castro afirmou os trechos mais críticos das rodovias do estado terão prioridades. “As áreas urbana de Rio Branco são as áreas que temos um índice muito grande de acidentes. Sempre estamos pedindo ao condutor acreano atenção, calma e que obedeçam as normas de circulação e conduta, além disso, que de forma alguma bebam e dirijam. Nosso objetivo maior é salvar vidas e garantir o fluxo nas rodovias federais”, ressaltou.

No ano passado, de acordo com a PRF-AC, foram registrados 39 acidentes e um óbito nas rodovias de Rondônia e Acre durante a operação carnaval 2016. Ao todo, 1075 motoristas foram autuados por irregularidades. Além dos radares móveis, mais oito bafômetros foram entregues à Polícia Rodoviária para auxiliar na fiscalização durante a operação. Colaborou Júnia Vasconcelos, da Rede Amazônica/G1 Acre