Prefeitura de Tarauacá diz que não foi notificada sobre dívida com organizadora de concurso

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tarauacá divulgou nota de esclarecimento sobre a denúncia de que os candidatos aprovados em concurso público organizado pela empresa Calegário poderiam deixar de ser convocados por falta de pagamento à empresa por parte do Município.

A nota diz que a prefeitura não recebeu “notificação oficial em relação à suposta dívida relativa ao concurso público” e “assegura que nenhum candidato aprovado no certame será prejudicado por conta dessa situação”.

Veja a nota:

Nota de Esclarecimento

A prefeitura de Tarauacá através de sua titular prefeita Marilete Vitorino, vem a público prestar esclarecimentos a respeito de uma matéria publicada nesta sexta feira, 24 de fevereiro, no site afolhadoacre.com.br, assinada pela jornalista Gina Menezes, intitulada “Prefeitura de Tarauacá dá calote em organizadora e aprovados em concurso não serão convocados”:

1) Não consta na Prefeitura de Tarauacá, até a presente data, notificação oficial em relação à suposta dívida relativa ao concurso público;

2) A lista dos concursados aprovados no certame já foi homologada e publicada no Diário Oficial do Estado através do DECRETO Nº 19/2017, de 18 de janeiro de 2017;

3) Os candidatos aprovados foram convocados e já estão juntando documentação exigida para que seja efetivada a posse;

4) A prefeitura assegura que nenhum candidato aprovado no certame será prejudicado por conta dessa situação.

Tarauacá-Acre, 24 de fevereiro de 2017.

Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Tarauacá