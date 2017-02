Polícia de CZS investiga procedência de 500 litros de gasolina encontrados próximo à base da Petrobras

Cerca de dez galões contendo 50 litros de gasolina cada um foram apreendidos nesta sexta-feira, 24, por policiais militares. Após a apreensão, o produto foi levado à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Cruzeiro do Sul.

Segundo um funcionário da estatal que não quis ter o nome identificado, um vigilante encontrou os galões próximo à cerca da Petrobras no município, que fica localizado bairro do Remando. Ele negou que a gasolina tenha saído dos tanques da empresa.

“Não há evidência de qualquer corte na cerca, nem de danos causados às válvulas que abrem os tanques [onde o produto é armazenado em grandes quantidades]”, contou o servidor.

A Polícia Civil investiga a procedência do combustível e se há alguma ligação entre o caso em um veículo de marca Gol, de cor prata, que também foi apreendido pela polícia. O carro estava parado próximo ao local onde a gasolina foi encontrada.

Segundo o delegado Alexnaldo Batista, que localizou o proprietário do Gol, este assegurou ter emprestado o veículo a um amigo, que por sua vez disse que o veículo teria sofrido uma pane.

“Não temos elementos para relacionar os dois fatos. Ainda estamos em fase de investigação do caso”, concluiu Alexnaldo. Com informações ac24horas