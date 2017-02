OCA e Agências bancárias estarão fechadas durante o feriadão de Carnaval

Acompanhando o feriado de Carnaval na próxima semana, entre os dias 27 e 28 de fevereiro, a Central de Serviços Públicos (OCA) e as agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público em todo o Acre.

Contas diversas (telefone, energia, etc.) e carnês com vencimento nos dias 27 ou 28 de fevereiro poderão ter seus pagamentos efetuados sem nenhum tipo de acréscimo na quarta-feira de cinzas.

As agências bancárias retomam o atendimento ao público a partir do meio-dia no dia 1º de março. Apesar disso, Taís Lopes, atendente do Banco do Brasil (agência Via Chico Mendes), informa que: “Mesmo sem as agências físicas, os clientes ainda poderão utilizar os canais eletrônicos para agendar pagamentos e executar outros serviços on-line”. ASTORIGE CARNEIRO