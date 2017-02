Magia do circo é tema de enredo do Bloco Sem Limite em Rio Branco

Com o enredo “O circo chegou na Gameleira”, os 250 brincantes do bloco Sem Limite prometem levar a magia circense para as ruas na disputa de blocos, que ocorre na próxima terça-feira (28), em Rio Branco. Bailarinos, mágicos e palhaços são alguns dos personagens que compõem o desfile.

Criado 13 em março de 2013, o bloco reúne comunidades do bairro José Augusto, Ipase e Bosque. Ao todo, são 55 ritmistas e a expectativa é reunir até 350 foliões.

O Sem Limite foi o campeão da competição em 2015 e busca o bicampeonato. De acordo com Aldo Neto, presidente do bloco, a ideia é homenagear os artistas circenses e mostrar toda a diversão e folia do circo.

“Inicialmente, pesquisamos e tentamos encontrar um palhaço aqui de Rio Branco para homenagear, mas depois acabamos encontrando a inspiração no circo. A ideia surgiu quando vi uma bateria tocando e todos estavam vestidos de palhaço”, relata.

Em busca de mais uma vitória, Neto diz que os ritmistas, cavaquinistas, compositores e brincantes enfrentam uma rotina puxada de treinos para brilhar durante o desfile. “Nem sei como vai ser na hora, mas a emoção é muito grande. O enredo ficou ideal, do jeito que a gente queria. Vai ser de parar a Gameleira, pois estamos preparando algo surpreendente”, afirma.

Confira a letra completa

Alegria e muito amor para a vida inteira

Nosso circo já chegou, oh, oh, oh, na Gameleira

O picadeiro está armado, a gargalhada vai começar

Sem Limite agora vai mostrar

O picadeiro está armado, a gargalhada vai começar

O Sem Limite agora vai mostrar

Respeitável público o show vai começar

O samba já chegou, o circo vai passar

Bateria pé no chão vai embalar

Palhaços, bailarinas, trapezistas

Com cavaco, cachaçudo e tamborim

Desfilando nesse palco, na Gameleira de histórias sem fim

Hoje tem alegria, tem sim senhor

O palhaço o quê que é? Malandro com samba no pé

Hoje tem alegria, tem sim senhor

E o palhaço quê que é? Malandro com samba no pé

Você também me lembra a alvorada

Cartola mágico das emoções

Sou filho único, nessa música arrebato os corações

O circo e o samba artes fenomenais

Na lona ou na quadra parecem tão iguais

Hoje é Carnaval sim

E o Sem Limite traz o circo para se divertir

Hoje é Carnaval sim

E o Sem Limite traz o circo para me divertir

Composição:Edmar Bastos, Bruno Damasceno, Samuel Luz, Marcos Vinicius e Anderson Liguth.

Com informações G1 Acre