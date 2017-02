Governo entrega mais de 280 novos equipamentos para unidades de saúde do Juruá

Com um investimento de quase R$ 800 mil, o governador Tião Viana entregou nesta sexta-feira, 24, mais de 280 novos equipamentos para três unidades de saúde de Cruzeiro do Sul.

A solenidade foi no Hospital do Juruá, um dos contemplados com os melhoramentos junto com o Hemonúcleo e a Maternidade.

Cada local receberá cadeiras de banho, carros de maca, cardiovesores, computadores e carro de emergência, entre outros itens, todos de utilidade imediata. Assim que começarem a ser usados, eles vão dar mais dignidade para o tratamento dos pacientes.

“É possível perceber a qualidade e modernidade desses equipamentos que estão chegando. Só de respiradores são oito unidades chegando para o Hospital do Juruá. Isso é uma questão de amor ao estado e aos pacientes”, declarou Gemil de Abreu Junior, titular da Secretaria de Saúde do Estado.

Ele acrescentou ainda que hoje foi anunciado que dentro de pelo menos 90 dias será iniciada a obra de uma unidade hospitalar em Mâncio Lima.

Desde o começo de funcionamento do Hospital do Juruá, a irmã Nair, presidente da Associação Nossa Senhora da Saúde (Ansau), dedica sua missão de vida para os cuidados da população. “Amo a saúde e faço de tudo pelo bem dos pacientes e funcionários, que são nossa família. Agradeço muito essas melhorias que chegam”, disse Nair. A Ansau administra a unidade em parceria com o governo do Estado.

Também presente à solenidade, o deputado estadual Raimundinho da Saúde lembrou os desafios e os avanços que a saúde do Estado tem alcançado. “Hoje, ver sendo entregue equipamentos de ponta para os hospitais de Cruzeiro do Sul é um sonho. Reconheço o esforço que o governador Tião Viana tem feito”, disse o deputado.

O governador aproveitou o momento para celebrar uma mensagem de união pela saúde e paz em nosso país. “Assim vencemos na vida, quando buscamos os caminhos de resolução e não ficamos só com os problemas. Precisamos nos unir em um esforço grande para defender e melhorar nossa saúde, reconhecendo a importância dos nossos profissionais”, afirmou o governador, pontuando, além das melhorias para os hospitais do Juruá, as melhorias salariais para diversas categorias, inclusive da saúde.

Os equipamentos foram muito bem recebidos pelos funcionários das unidades em um animado encontro. O diretor-técnico do Hospital do Juruá já sabe como pretende aplicar o investimento: “Esses equipamentos vêm melhorar a qualidade de nossos serviços e dar mais conforto aos pacientes. É uma série de equipamentos que chega no momento de comemorarmos dez anos de funcionamento desta unidade”. Agência