Durante serviço operacional da noite, Polícia Militar recupera duas motocicletas roubadas

As ações de intensificação do policiamento ostensivo no combate a criminalidade continuam nas ruas da capital e do interior do Estado. Em virtude disto, durante o serviço operacional da noite desta quinta-feira, 23 de fevereiro, guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperaram duas motocicletas com restrição de roubo/furto.

O primeiro veículo foi recuperado no ramal Menino Jesus, bairro Taquari, uma Dafra de cor vermelha, placa NAA final 13. Os militares do 2º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência de roubo, onde a vítima relatou que dois homens em uma motocicleta haviam subtraído uma sacola, contendo seus documentos pessoais.

A guarnição realizou patrulhamentos pelas redondezas, quando localizou abandonada a motocicleta utilizada no cometimento do delito. Na consulta veicular via Ciosp foi constatado que veículo havia sido roubado no dia 19 de fevereiro.

A segunda motocicleta, uma Yamaha/XTZ, de cor azul, placa NXR 7090, foi recuperada no município de Acrelândia, após abordagem de rotina realizada por militares do 9º BPM.

Dois veículos foram encaminhados pelas guarnições militares para as Delegacias de Polícia das suas respectivas cidades.

Asscom