Caravana de fiscalização da BR-364 percorrerá trecho entre Cruzeiro do Sul e Feijó

Ideia é contribuir com a transparência, legalidade e eficiência dos serviços que serão realizados na manutenção e reconstrução da rodovia que liga Cruzeiro do Sul e demais municípios ao resto do pais

O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) deve realizar a primeira caravana de fiscalização da BR-364 no dia 11 de março. Segundo o supervisor do órgão no Acre, Thiago Caetano: “A ideia é reunir vários segmentos da sociedade, órgãos de controle e representação política na fiscalização dos trechos mais críticos”, disse.

A caravana deve partir de Cruzeiro do Sul e no fim da vistoria, na cidade de Feijó, será formada uma Conselho Permanente de Fiscalização das obras de manutenção da rodovia que serão intensificadas no verão.

“A idealização do Conselho de Fiscalização é do senador Gladson Cameli (PP-AC) ele quer contribuir com a transparência, a legalidade e a eficiência dos serviços que serão realizados na BR-364 e demais rodovias federais” acrescentou o supervisor.

Em dezembro do ano passado o senador Gladson Cameli, acompanhado da bancada de deputados estaduais do PP e engenheiros do DNIT, fez uma primeira visita técnica aos trechos mais críticos da rodovia. Jairo Carioca