Bandidos armados invadem casa de assessora parlamentar e roubam carro; rede social se mobiliza

A assessora parlamentar da deputada Eliane Sinhasique, Joelma Dantas, teve a sua casa invadida por assaltantes armados na noite desta sexta-feira, 24, e foi feita de refém junto com suas duas filhas.

Na ação, os bandidos levaram o veículo dela, um Fiat Uno preto, placa MZZ 5626. A informação foi veiculada por Joelma em sua página no Facebook, logo após a ocorrência, com pedido de ajuda, e amplamente compartilhada.

Em outra postagem, Joelma Dantas disse que ficou em choque principalmente depois de ver armas apontadas para ela e suas duas filhas e informou que essa é a nona vez que ela é vítima de roubo.

“Meus amigos queridos, obrigada pelas mensagens, neste momento estou em choque, ver bandidos apontarem armas para você e suas filhas é de uma impotência e temor imensuráveis! Os bandidos não levaram meu celular pois disseram ser muito “simples”, porém, levaram meu chip, por isso meu celular não atende.

Mesmo sendo roubada a nona vez, e perdendo tudo o que tinha, Deus me deu o livramento de não deixar que nada de mal acontecesse com minhas filhas e comigo, louvo a Deus por isso! A revolta é grande sim, mas depois de ver armas apontadas para minhas filhas, sem dúvidas, dos males, o menor! “Até aqui nos ajudou o senhor!” Gratidão eterna pelo apoio de todos!”, escreveu em agradecimento. Com informações ac24horas