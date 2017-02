Aumento da passagem de ônibus começa a valer a partir de 9 de março

O diretor da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Gabriel Forneck, assinou comunicado informando que o novo aumento da passagem de ônibus do transporte coletivo de Rio Branco entra em vigor a partir do dia 9 de março deste ano.

O usuário pagará o valor de R$ 3,50 por uma passagem e o estudante continuará a pagar R$ 1.

Os novos valores do reajuste foram aprovados pelo Conselho Tarifário de Rio Branco no dia 13 de fevereiro e referendado pela Câmara de Rio Branco no dia 21 de fevereiro. O novo aumento foi publicado no Diário Oficial do Acre de sexta-feira (24). Folha do Acre