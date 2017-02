Jovem modelo com suspeita de depressão comete suicídio na manhã do sábado de Carnaval

Na manhã deste sábado de carnaval (25), o clima de alegria que toma conta de Rio Branco precisou sair de cena para dar espaço a triste história do jovem Cristian Alves. O modelo que, de acordo com amigos, já há alguns meses apresentava sinais de depressão, não aguentou a angústia e sofrimento provenientes do distúrbio e acabou se enforcando na própria casa, localizada no bairro Cadeia Velha.

De acordo com o que foi relatado por uma vizinha do jovem, ele teria feito postagens extremamente tristes e preocupantes em seu perfil do Facebook.

A internauta Camila Fidelis conta em seu depoimento na rede social, que tentou conversar com Cristian e levar palavras de conforto que o fizessem desistir de qualquer ideia mais radical, porém após seis meses da conversa, Cristian cumpriu o prometido e tirou a própria vida.

“Infelizmente não me ouviu. Uma pessoa em depressão fica com sua alma fraca, atormentada e doente”, lamentou Camila. (THALIS GUTIERRES)