Noite quente: Um jovem e uma menor são baleados na Avenida Amadeo Barbosa

A primeira noite de carnaval começou quente em Rio Branco. Mais uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na noite desta sexta-feira, (24). Desta vez o fato ocorreu na Avenida Amadeo Barbosa, localizada na região do segundo distrito de Rio Branco.

As vítimas Endrío Silva dos Santos de 19 anos, e uma garota de 14 anos, foram baleados enquanto caminhavam pela via. De acordo com informações, o casal foi surpreendido por um homem armado, que se aproximou e efetuou os disparos, em seguida fugiu.

Endrío levou tiro no braço, axila e outro no quadril, já a adolescente levou um tiro na perna e outro nas costas. Ambos foram socorridos pelo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhados ao Pronto Socorro da capital.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local, mas não conseguiu muitas informações, pois entre os populares impera a lei do silêncio. O caso será investigado pela polícia civil.