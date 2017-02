WhatsApp passa a contar com ferramenta que destrói imagens

Fotos compartilhadas com amigos somem após 24 horas, assim como ocorre no Snapchat e InstaStorie

Nessa quarta-feira (23), o Facebook liberou no WhatsApp a ferramenta que destrói imagens compartilhadas com amigos depois de 24 horas. O app de bate-papo é o mais usado pelos brasileiros.

Criada pelo Snapchat, a ferramenta já havia sido utilizada por Mark Zuckerberg em outros serviços, a exemplo do Instagram, onde as imagens que somem depois de 24 horas ganharam o nome de Stories e já são usadas por 150 milhões de usuários todos os dias.

O número está um pouco abaixo da audiência alcançada pelo seu concorrente Snapchat, que detém 158 milhões de pessoas.

Mas, de acordo com profissionais ouvidos pelo portal G1, a chegada do recurso, até então um trunfo do Snapchat, ao WhatsApp e aos seus mais de 1 bilhão de usuários amplifica o alcance da ferramenta.

Isso também pode virar um tiro no pé, já que outro atrativo das fotos que somem é que a espontaneidade do que é retratado. Fica difícil, no entanto, se sentir à vontade em publicar o Status de uma festa em um aplicativo usado cada vez mais para contatos profissionais.

As configurações de privacidade do Status podem ajudar a resolver esse problema, pois permitem filtrar quem poderá ou não ver conteúdos publicados como Status. O Snapchat também possui essa opção, com o adicional de também limitar a publicação apenas a amigos. Também não há no app do Facebook a possibilidade de modificar rostos.