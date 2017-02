Rio Acre se aproxima do alerta em Rio Branco e prefeitura começa construção de abrigos

O nível do rio Acre em Rio Branco chegou aos 12, 54 metros às 9h desta sexta-feira, 24, e o prefeito Marcus Alexandre Viana determinou a construção de cem boxes no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco para abrigar famílias que possam ser atingidas pela enchente. A medida é preventiva e faz parte do plano de contingência da prefeitura.

Na manhã desta sexta-feira, Marcus Alexandre, acompanhado de assessores e integrantes da Defesa Civil Municipal, esteve no Parque de Exposições definindo o local da construção dos abrigos.

“Vamos agir de forma preventiva, deixando a estrutura pronta para o caso de necessidade. Estamos monitorando toda a situação e se houver necessidade estaremos com tudo pronto, mas a demanda deverá ser menor já que mais de três mil famílias que viviam em áreas de risco foram levadas para a Cidade do Povo”, afirmou o prefeito.

Em janeiro deste ano choveu 529 milímetros, o que significa um volume 89 por cento acima do esperado para o período. É o maior índice de chuvas registrado em janeiro desde a década de 70 no Acre. Já em fevereiro, foram 284 milímetros, considerado dentro da média pelo coordenador da Defesa, Cel. George dos Santos. Mas, segundo George, os próximos meses também são preocupantes. “Em março e abril também pode haver a ocorrência de chuvas fortes e muitas enchentes já aconteceram nesse período”.

Em 2015, quando foi registrada a maior enchente do Rio Acre, com 18,40 metros, o Parque de Exposições acolheu seis mil pessoas. Em todos os abrigos juntos, foram 10.500 pessoas que contaram com refeições, lanches, serviços de saúde, assistência social, segurança e lazer, tudo promovido pelas secretarias municipais, em parceria com o governo do Estado. AC 24 Horas