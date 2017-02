Rio Acre atinge 12,40 metros na capital

O nível do Rio Acre continua subindo, em Rio Branco. Ontem, a marca registrada

foi de 11,28m, e às 6h da manhã desta sexta-feira, 24, o nível já estava 1,12 metros acima, atingindo os 12,40 metros.

De acordo com, o Coordenador da Defesa Civil, Cel. George Santos, a elevação é decorrente de chuvas fortes no Rio Xapuri, em Xapuri, no Rio Acre na região de Xapuri e no Riozinho do Rôla.

A previsão é de chuvas fortes para a Região do Alto Acre nesta sexta e sábado e de chuvas leves e moderadas para os dias 27 e 28 de fevereiro e dia 01 de março. Caso continue chovendo no mesmo ritmo, nas próximas 24 horas, o nível do Rio Acre poderá atingir a cota de alerta, que é de 13 metros.

Veja o nível em:

Assis Brasil – 5,85m;

Brasileia – 4,99m;

Capixaba – 10,15m;

Riozinho do Rôla – 10,87m.