Prefeitura retoma obra da quadra de esportes da Vila Jerusalém

A obra da quadra poliesportiva do Ramal do Canil, no bairro Vila Jerusalém, será retomada no próximo dia 6 de março e a inauguração será em abril. O prefeito Marcus Alexandre, esteve no local nesta quinta-feira (23) pela manhã, e relatou que no ano passado a Prefeitura enfrentou dificuldades para prosseguir com a obra de seis equipamentos para a prática esportiva por conta da falta de repasses do governo federal, o que já foi solucionado. “Com a troca de ministro, tivemos problema de liberação de recursos. Agora em dezembro conseguimos uma parte do dinheiro e estamos retomando as obras. Essa aqui deverá ficar pronta em abril”, citou o prefeito, lembrando a tradição esportiva daquela comunidade, que teve o time da Vila Jerusalém como o campeão do primeiro Copão Comunitário.

Na quadra poliesportiva, que tem as dimensões oficiais para a prática de esportes como futsal e vôlei, deverá funcionar também uma escolinha de futebol.

Mara Souza, moradora do local, joga futebol e diz que os times da Vila aguardam ansiosos pela entrega da quadra. “Atualmente a gente se desloca para outros bairros onde tem quadra. Quando a gente tiver nossa quadra também poderemos receber visitantes, que serão sempre bem vindos. Estamos muito felizes pelo retorno dos trabalhos de construção”, completou.

A da Vila Jerusalém será a décima quadra poliesportiva entregue na gestão de Marcus Alexandre e a nona será a do Jequitibá, que está em fase de acabamento. Na atual gestão, que prioriza os equipamentos esportivos, já foram entregues 28 academias da comunidade ao ar livre e oito quadras de grama sintética, além da Arena Race de Esportes Radicais e do Complexo Poliesportivo do Conjunto Universitário.

De acordo com o Plano de Governo para os próximos quatro anos, o objetivo é ampliar ainda mais a quantidade de locais para a prática de esporte e lazer e incentivar as diversas modalidades como as artes marciais.