Prefeitura lança aplicativo do Carnaval 2017

Com um simples toque no celular o folião terá acesso à programação, notícias, fotos e atualizações do Carnaval de Rio Branco, o maior carnaval comunitário do Acre com a participação de 17 comunidades, incluindo a Vila Manoel Marques, na Estrada Transacreana. Pelo APP “Carnaval 2017 – Tem Folia na Cidade”, não somente os brincantes como todos os envolvidos (artistas, trabalhadores, comerciantes) poderão acompanhar o noticiário da festa, saber data, horário e locais dos eventos e participar ativamente das brincadeiras, além de acesso a fotos dos principais eventos que estarão acontecendo na cidade. O aplicativo foi desenvolvido pela equipe da Fundação Garibaldi Brasil utilizando plataforma livre e pode ser baixado gratuitamente a partir desta sexta-feira, 24, nas versões Android pelo Google Play ou via web em outros sistemas operacionais através do link http://applink.com.br/carnavalrb2017. “O aplicativo é uma iniciativa pioneira para facilitar a comunicação e o acesso às informações sobre o carnaval 2017”, disse o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho.

Com apoio institucional da Prefeitura de Rio Branco e do Governo do Estado, o carnaval dos bairros leva diversão para toda a família, com alegria, segurança e inovação. O Carnaval da Família no Mercado Velho é mais uma novidade deste ano, mas a programação é ampla. Os bairros onde haverá programação do carnaval receberão ações e serviços para que a festa ocorra com maior conforto para os foliões.

A folia também acontecerá no Calçadão da Gameleira e está previsto o inusitado Carnarock, a folia do Studio Beer. Haverá também os cortejos da Rede Banzeiro e Urubu Cheiroso. Mais de 30 bandas e 300 pessoas foram mobilizadas para animar os bailes. Ações de prevenção também serão realizadas simultaneamente nos cinco dias de folia pelas equipes das diversas secretarias e órgãos da Prefeitura de Rio Branco.

