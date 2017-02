Prefeitura de Rio Branco convoca professores e profissionais da educação para lotação

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), inicia nesta sexta-feira, 24, a lotação dos 1.043 professores aprovados no concurso regido pelo Edital 01/2016.

Durante todo o dia, as equipes da Secretaria estarão nas escolas da rede municipal para designação dos locais e turnos no qual os servidores serão lotados após o ato de posse. A lotação se destina aos candidatos que já tiveram seus processos analisados e considerados aptos para tomarem posse nos cargos para o qual foram aprovados.

Os candidatos deverão comparecer ao local descrito no anexo I do Edital/SEME/Nº 01/2017 de convocação para lotação, das 8h às 17h, munidos de documentos pessoais e foto 3X4. A lotação será feita conforme resultado final do concurso regido pelo Edital SEME 01/2016.

Fonte: Ascom PMRB