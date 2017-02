Polícia Militar reforça segurança pública no Carnaval 2017

Para as festividades carnavalescas de 2017, o Comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) irá disponibilizar 1.500 policiais militares para garantir a tranquilidade dos foliões nas cinco noites. O serviço ordinário não será prejudicado, e as viaturas que fazem o policiamento ostensivo e atendem ocorrências atuarão normalmente nos bairros.

Em média serão 300 policiais por dia para auxiliar o policiamento durante a quina carnavalesca com o apoio das Unidades Especializadas, como os Batalhões de Operações Especiais (BOPE), Ambiental (BPA) e de Trânsito (BPTRAN), em operações específicas.

O Carnaval será nos moldes dos anos anteriores, ocorrendo simultaneamente em 17 setores de Rio Branco, o que necessita uma atenção no planejamento estratégico do policiamento. Toda disposição do efetivo foi definido após reuniões com representantes do sistema integrado de segurança pública (Sisp), equipe de coordenação do carnaval da prefeitura de Rio Branco e líderes comunitários.

As comunidades contempladas são: José Augusto, Vila Ivonete, Vila Nova, Tancredo Neves, Apolônio Sales, Cadeia Velha, Base, Cidade do Povo, Albert Sampaio, Transacreana, Aeroporto Velho, Jorge Kalume, Tucumã, Conjunto Universitário e Eldorado, além do Carnaval da Família no Mercado Velho.