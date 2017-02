Nível do rio Tarauacá sobe e deixa 500 famílias ilhadas

O nível do rio Tarauacá chegou aos 10, 05 metros na manhã desta sexta-feira, 24, e já deixa pelo menos 500 famílias ilhadas na cidade de Tarauacá, informou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Jyens Jardim.

O Bairro da Praia, o maior da cidade, é o primeiro atingido pelas águas do manancial. Na região alagada, as famílias só conseguem sair de suas casas de canoa.

Ontem às noite, o rio estava com 10 metros. A cota de transbordamento do rio Tarauacá é de 9, 50 metros.

Não há família desabrigada. “O rio dá sinais de que vai estabilizar. Por enquanto, as pessoas continuam em suas casas esperando que as águas baixem”, informou o coordenador da Defesa Civil. Com informações AC 24 Horas