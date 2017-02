Moradores de CZS bloqueiam rua em protesto contra buracos e reclamam de negligência da prefeitura

Moradores da Rua do Muru, no bairro João Alves, se mobilizaram na manhã desta sexta-feira, 24, e bloquearam um trecho da via. Usando galhos de arvores, pedaços de madeira, faixas e até um contêiner de lixo, cerca de 20 pessoas protestam contra as condições precárias e o que chamaram de “negligência” do titular da Secretaria de Obras e Infraestrutura do município, Joel Correia de Queiroz.

Apesar de o movimento ter sido divulgado pela imprensa, nenhum representante da pasta compareceu ao local para falar com os manifestantes. Estes asseguraram que o bloqueio só será removido após providências do poder público.

“Não veio ninguém da prefeitura. Estão nos ignorando completamente”, reclamou o vendedor Romário Rufino.

Alex de Souza da Silva, outro idealizador do protesto, assegura que a rua é uma das mais movimentadas do bairro. Há escolas por perto e muito trânsito no local, segundo ele.

“Queríamos apenas um paliativo pra esse drama que vivemos diariamente aqui. Se a prefeitura não pode asfaltar esse trecho, que pelo menos enviasse um carregamento de pedras pra minorar o problema”, disse Alex.

Segundo ele, uma empresa de revenda de gás de cozinha paralisou suas atividades no local devido à impossibilidade de que os caminhões descarregassem as botijas.

Ele também alertou para o perigo de atropelamento no local, já que os condutores, para evitar os enormes buracos da via, estavam trafegando nas calçadas.

A reportagem do não conseguiu falar com o secretário de Obras e nem com a assessoria de imprensa da prefeitura.

ac24horas