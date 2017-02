Federação do AC antecipa jogos para não competir com o carnaval

Para não competir com o carnaval, a Federação de Futebol do Acre antecipou de domingo para hoje, a abertura da 2ª rodada da competição que terá dois jogos no estádio Florestão, em Rio Branco.

Às 15:30, o líder Rio Branco vai defender a ponta da tabela diante do Humaitá. No segundo jogo, o atual campeão Atlético Acreano encara o Andirá. Os jogos abrem a 2ª rodada.

Os ingressos custam R$ 10,00 e começam a ser vendidos uma hora antes do jogo começar.

Dois jogos ontem fecharam a rodada

Apesar da chuva de ontem, a 1ª rodada foi complementada com duas partidas na Arena da Floresta. Entraram em campos as quatro equipes que faltavam estrear no estadual. Dois times do interior mediram forças com dois representantes da capital.

1º jogo: Galvez 2 x 3 Plácido de Castro

2º jogo Vasco 2 x 1 Alto Acre

ac24horas