Eurico diz que tabu é problema do Fla e descarta pagar bicho

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (23) para falar sobre a realização da semifinal da Taça Guanabara em Volta Redonda. O dirigente criticou a Polícia Militar por não garantir a segurança no Engenhão. No fim, sobraram provocações ao rival Flamengo, adversário de sábado (25), às 17h, no Raulino de Oliveira.

Questionado sobre o tabu de nove jogos a favor do clube cruzmaltino sobre o time rubro-negro, Eurico não perdeu a oportunidade de alfinetar o rival -a última vitória do Flamengo sobre o Vasco foi em 22 de março de 2015.

“Isso é um problema que o Flamengo tem que resolver. É com ele. A responsabilidade no jogo é muito mais do Flamengo do que do Vasco. Como disseram por aí, o Flamengo é o grande favorito. Na maioria dessas nove partidas, o Vasco não era o favorito. Veremos. Vasco e Flamengo, com a minha participação, é sempre um problema complicado para o outro lado”, afirmou.

Em relação ao tradicional bicho em caso de vitória -o Vasco só vai à final se vencer-, Eurico descartou bonificação extra ao elenco.

“Jogo contra o Flamengo não preciso pagar bicho. Eles sabem o que é preciso fazer. Para jogar contra o Flamengo não precisa de estímulo”, encerrou. Atribuna