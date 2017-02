Em culto, religioso vende sabão de pó ungido; Veja o vídeo

O vídeo de um religioso vendendo sabão em pó ungido tem causado grande repercussão. O pastor Nilson afirma que “há uma benção milagrosa nesse sabão”.

“Você vai lavar as vestes do pai, do filho, seja de quem for, e haverá uma transformação na vida dessas pessoas” divulga Nilson.

Nilson, que é pastor de uma igreja paulista, continua: “A volta de Jesus ao mundo irá tirar todas as manchas”.

O preço da lavagem pode ficar salgado, um quilo do sabão custa R$ 35,00, msa igreja facilita e aceita cartões de crédito e débito.

O vídeo abriu um campo de debate sobre religião entre vários internautas. Alguns acreditam no poder do sabão, outros criticam o pastor e o acusam da prática de charlatanismo. (Dol)

Confira o vídeo: