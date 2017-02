Comissões para a realização dos concursos da Polícias Militar e Civil do Acre são formadas

No início deste ano o governador Tião Viana (PT) anunciou que seriam realizados concursos públicos para ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil do Estado do Acre. Alguns jornalistas ficaram céticos com a notícia e cogitaram ser apenas um “blefe” do chefe do Executivo.

Entretanto, parece que agora é para valer, os concursos realmente devem ser realizados em breve. Nesta sexta-feira (24) foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) os Decretos que instituem as comissões para coordenar a realização dos concursos públicos na área de Segurança Pública do Acre. (Ricardo Bispo)

Confira os Decretos: