Com 65 anos de história, Atlético-AC é homenageado por Vila do Fuxico

Com mais de 60 anos de história, o time Atlético-AC será o homenageado do Bloco Vila do Fuxico no Concurso de Blocos do Carnaval 2017. O desfile vai contar com fantasias, carros alegóricos e temas com as cores do time. A história do time é contada no samba-enredo, cantado pelos intérpretes Belo e Chagas.

O Galo Carijó foi criado em abril de 1952 e tem sete títulos de campeão no Campeonato Acreano. O time ficou 25 anos sem ganhar um título, mas quebrou o jejum no campeonato do ano passado.

Em 2016, o bloco homenageou o líder seringalista Chico Mendes. O grupo ficou em quarto lugar no desfile. Na letra do enredo, o sambista fala do início do time – que antes era chamado de Beirute- criado por sírios libaneses, mistura as cores verde, amarela, do Brasil, com as cores do time, azul e branca. Todas as cores formam o arco-íris do Fuxico e o bloco promete marcar mais um gol nesse Carnaval. (Ouça o samba-enredo abaixo).

Vila do Fuxico é formado por moradores do bairro Comara e foi criado em 1992 pelo então presidente Leno Fraga. Cerca de 300 a 350 brincantes com samba no pé vão desfilar durante o Carnaval 2017. Destes, 12 compõem a comissão de frente e 36 são da bateria.

O bloco foi uma das atrações musicais na Praça da Revolução durante a passagem da Tocha Olímpica em Rio Branco, em 2016.

Ex-jogador do Galo, Leno conta que o desejo de homenagear o time surgiu ainda em 2016, mas por problemas dentro do bloco, a homenagem só foi possível no Carnaval deste ano.

O presidente promete que terá um galo carijó gigante entre as alas.

“Antes de fazer o samba-enredo do Chico Mendes, já tínhamos a intenção desse samba, mas por questões políticas dentro do bloco, resolvi não colocar. Somos todos atleticanos, minha bateria é 90% atleticana”, fala.

O carnavalesco revela que começou a escrever a letra do samba ainda em 2016. Para melhorar os versos e poemas, Leno entregou o que tinha para o compositor Dida Oliveira, que terminou o enredo.

“Iniciei a letra com alguns pontos que achava importante do samba, tema de poemas. O Dida que deu uma aprimorada muito boa”, diz.

A “Ala dos Boleiros” foi montada para desfilar com jogadores aposentados e membros da comissão técnica do time. Fraga conta que colocou cerca de 50 abadás à venda voltados apenas para esse público. Campeões em 2004, os ensaios do bloco estão a todo vapor para conquistar o título de campeão no desfile dos blocos na terça-feira (28), na Gameleira.

“A Vila do Fuxico é o único bloco que sai com carro alegórico. Vamos sair com dois carros esse ano”, comemora.

Confira a letra completa:

O canto do meu galo anunciou

Que a Vila do Fuxico vai passar

Sou fuxiqueiro eu sou, sou galo carijó

E ninguém vai me segurar

O canto do meu galo anunciou

Que a Vila do Fuxico vai passar

Sou Atlético Acreano azul e branco triunfal

Canta meu galo nesse Carnaval

Quando tudo começou era Beirute

Nossos craques davam baile no gramado do Frotão

Embalados com a charanga do Veve

É a torcida gritando é campeão

Fundado por sírio libaneses

Sua bandeira lá no alto a tremular

Ao ouvir a voz azul e branco de uma nação

Nossos craques davam baile no gramado do Frotão

Embalados com a charagam do Veve

É a torcida gritando é campeão

É Carnaval é a alegria vem sambar ao som da nossa bateria

É mais um gol que vamos marcar

Esse ano é campeão pode apostar

É Carnaval é alegria sou verde e amarelo azul e branco da folia

O arco íris do Fuxico completou

Sou fuxiqueiro atleticano sou

Composição: Dida Oliveira e Leno Fraga.

G1 Acre