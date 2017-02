Assaltantes invadem casa de empresário e faz idosa refém no bairro Cidade Nova; Veja o vídeo

Um assalto foi registrado durante a madrugada desta sexta-feira, (24), na rua Diamantina, bairro Cidade Nova, situado na região do segundo distrito de Rio Branco. O alvo dos criminosos foi a residência do empresário Leôncio Castro.

De acordo com informações, era por volta das 02:00h, quando dois homens armados invadiu a casa do empresário, a primeira a ser rendida foi a senhora Luzia Castro, 86 anos, mãe de Leôncio. O empresário percebeu a ação dos bandidos e se trancou dentro do banheiro, e começou a pedi ajudar na rede social denominada facebook.

“Na hora que ouvi os estilhaços no chão, imediatamente peguei o celular e corri para o banheiro. Liguei para o 190 a primeira vez e não atenderam, na segunda tentativa consegui”, conta.

A polícia militar foi acionada e chegou rapidamente ao local, encontrando a dupla ainda dentro da residência, quando um dos assaltantes percebeu a presença da polícia já fez a senhora de refém. Ao todo foram 30 minutos na mira de um revólver, onde o assaltante a todo momento fazia exigências.

“Quando a polícia chegou, ele já estava fazendo a minha mãe de refém, porque ele batia a todo momento na porta do meu quarto dizendo que ia matar a minha mãe. Dizia: ‘vou matar essa velha e depois vou me matar. Não tenho nada a perder’”, relata.

O cabo da policia militar, responsável pelas as negociações, chegou a fazer uma ligação para a mãe do criminoso, que acompanhou toda a negociação através do celular. Após muita conversa, Dimas Bernardes de Lima, 18 anos, liberou a refém e entregou a arma ao policial F. Pessoa. Dimas Lima foi preso e um menor de 16 anos apreendido. Os outros assaltantes conseguiram fugir. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Veja o vídeo da negociação: