Acusado de atropelar secretário é preso

Márcio dos Santos que atualmente mora na cidade de Santa Rosa e trabalha como comerciante foi preso sob a acusação de ter atropelado o secretário de esportes daquele município, Jamilsson Vaz da Silva.

A Polícia Civil de Sena Madureira é responsável pelo caso. De acordo com o delegado Samuel Mendes, o acusado foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado e, após a audiência de custódia, deverá ser encaminhado ao presídio. “Em depoimento, ele confessou que realmente teve a intenção de atropelar a vítima. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado porque agiu por vingança”, ressaltou.

De acordo com as investigações, há dias atrás o secretário de esportes Jamilsson Vaz agrediu fisicamente o comerciante com socos no rosto. Revoltado por ter apanhado, Márcio resolveu se vingar. O secretário trafegava em uma motocicleta na companhia de outra pessoa. os dois ficaram com ferimentos graves e foram encaminhados para o Pronto Socorro de Rio Branco. Com informações SenaOnline.