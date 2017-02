Acre tem o 2º menor tempo médio de prisão provisória do Brasil, aponta CNJ

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

O Acre tem o 2º menor tempo médio de prisão provisória do Brasil, segundo relatório divulgado nessa quinta-feira, 23, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Com um tempo médio de 219 dias, o Estado fica atrás somente de Rondônia, cuja média é de 172 dias, quase meio ano.

Em todo o País, O tempo médio da prisão provisória, no momento do levantamento, segundo o CNJ, variava de 172 dias a 974 dias.

Quanto à taxa de presos provisórios, de acordo com o relatório do CNJ, o Acre ocupa 19ª colocação, com 34,99% de presos provisórios em relação ao número total de presidiários.

O levantamento do Conselho feito a partir de informações dos Tribunais de Justiça de 25 Estados e do Distrito Federal mostra ainda que um terço dos presos do País são provisórios.

A partir desse estudo, o CNJ recebeu o planejamento dos Tribunais para celeridade dos processos incluindo a reanálise das prisões, se for o caso.

O compromisso de agilizar esses julgamentos foi firmado pelos presidentes dos tribunais em reunião com a presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, realizada em janeiro deste ano.