Mulher é alvejada por dois tiros na Baixada da Sobral

A jovem Maria José Souza da Silva, 30 anos, foi alvejada por dois disparos de arma de fogo durante a noite desta quinta-feira,(23), na rua Santa Rita, bairro Bahia, localizado na região da Baixada do Sol, na capital.

De acordo com informações, a vítima caminhava pela rua citada acima, quando um homem a abordou, em seguida sacou uma arma, efetuando os disparos na mesma. Após a ação, o criminoso se evadiu do local, da forma que chegou, a pé. Uma viatura de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Maria José passou por cirurgia e não corre risco de morte.

A polícia também foi até ao local para colher informações com testemunhas, em seguida saíram em busca do acusado, mas até o momento ninguém foi preso.