Youtuber que fez vídeo satirizando o Estado explica: “Meu objetivo nunca foi atacar o Acre!”

Embora não more no Acre, nem nunca tenha visitado o Estado, Matheus disse que no vídeo ele interpreta um personagem para brincar com a atual situação do YouTube

Após a repercussão negativa que o vídeo “Fui morar no Acre e olha no que deu” gerou, a reportagem entrou em contato com Matheus Jucinsky, criador do canal “Projeto Corneta”, para que o jovem de 19 anos pudesse se pronunciar sobre a postagem.

Embora não more no Acre, nem nunca tenha visitado o Estado, Matheus disse que no vídeo ele interpreta um personagem (o Minecrafteiro) para brincar com o atual estado do YouTube. “Quis provar que as únicas coisas que geram visualizações e fazem sucesso são os vídeos de Minecraft e os títulos com ‘E OLHA NO QUE DEU’”, explicou.

Preconceito regional

Sobre a possível interpretação de preconceito regional que a filmagem possa gerar, o youtuber destacou que não falou mal do Acre em nenhum momento do vídeo.

“Claro, fiz brincadeiras relacionadas à falta de luz, o atraso tecnológico e tudo mais, mas todos na internet sempre estão brincando com isso, então pensei que ninguém se sentiria ofendido! Usei o Acre pela popularidade que ele possui no Brasil inteiro”, afirmou.

Com mais de 200 mil inscritos em seu canal, os dislikes e os comentários dos haters não preocupam Matheus: “Esses xingamentos importam apenas quando são críticas construtivas. Recebo mensagens assim todos os dias. Mas ressalto novamente aqui: meu objetivo não era atacar o Acre nem o povo acreano”.

Embora o rapaz diga que não se sente incomodado com as críticas, ele deletou o vídeo de seu canal depois do feedback negativo que recebeu dos acreanos. ASTORIGE CARNEIRO