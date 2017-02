Tribunal de Justiça do Acre restitui à Polícia Militar armas que seriam destruídas

A presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), desembargadora Denise Bonfim, restituiu à Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) 21 armas que estavam encaminhadas à destruição. Todo o armamento estava vinculado a processos judiciais encerrados. A entrega ocorreu nesta quinta-feira (23), no gabinete da Presidência, na sede administrativa do TJAC.

Foram devolvidas metralhadora, pistolas calibre .40, pistola calibre 380 e revólveres calibre 38. Essa é a primeira entrega de armamento, coletivamente, já realizada por uma gestão do TJAC. Participaram da entrega o comandante-geral da PMAC, coronel Júlio Cesar, e o subcomandante, coronel Ricardo Brandão. Do TJAC acompanharam o juiz Lois Arruda, auxiliar da Presidência; o assessor-chefe Paulo César e o assessor-chefe Militar, capitão Aguiar.

“Houve o cuidado de localizar, fazer a repatriação e entregar. Algumas das armas eram da instituição e outras de policiais militares. Todas seriam destruídas. O que eu já fazia para um melhor desenvolvimento no serviço da PMAC, quero agora poder fazer mais. A Polícia Militar pode contar com o Judiciário”, disse a desembargadora-presidente Denise Bonfim.

Antes da entrega do armamento foram discutidos alguns pontos para aprimorar o sistema de segurança como, por exemplo, a possibilidade de estreitar a relação que já existe em algumas comarcas e generalizar dentro de todo o Estado, além de estabelecer parcerias para o acondicionamento das armas que estão em trâmite de processo.

“É de grande satisfação poder visitar a nova presidente do TJAC. Agradecemos todo o trabalho já direcionado à nossa corporação e temos interesse em continuar com as parcerias. São muitas situações que devemos trabalhar em prol da sociedade. O armamento recebido hoje certamente é de grande contribuição para a segurança”, comentou o comanda-geral, coronel Júlio Cesar. Asscom