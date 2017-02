Trecho da Via Chico Mendes será interditado nesta sexta-feira para conclusão de faixa elevada

Parte da Via Chico Mendes será interditada nesta sexta feira (24), para conclusão da pavimentação asfáltica da faixa elevada que está sendo construída nas proximidades do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

Primeiramente o acesso será interditado no sentido bairro/centro, por isso quem precisar se dirigir ao 1° Distrito de Rio Banco deve transitar pela Avenida Amadeo Barbosa.

“A partir das 8 horas, as equipes de engenharia estarão no local para realizar o serviço, e a previsão é de que até meio-dia a via seja liberada”, explica a coordenadora de engenharia do Detran, Naiana Cavalcante.

Após o preenchimento, com asfalto, do primeiro lado da faixa elevada, o lado oposto da via será interditado no sentido centro/bairro.

“Quem precisar transitar pelo local deve desviar pela Travessa Hernandes Fernandes, no bairro Triângulo, seguir pela Rua Maria de Lourdes e logo após entrar à esquerda na Rua Padre José, que dá acesso a Avenida Ceará, no bairro Taquari, para voltar à Via Chico Mendes, nas proximidades da Unidade de Saúde Claudia Vitorino”, explica Naiana.

De acordo com o diretor do Detran, Pedro Longo, equipes da fiscalização de trânsito estarão no local para orientar os condutores na localização da rotas alternativas e organizar o trânsito, garantindo a segurança.

“Queremos pedir a compreensão da população. Sabemos que toda interdição acaba gerando desconforto, mas será por pouco tempo e por uma motivação que vai colaborar com a segurança de todos no trânsito daquela localidade”, disse Pedro Longo.

Programa de Proteção à Vida

Essa é a quinta faixa elevada construída na capital pelo Departamento Estadual de Trânsito, por meio do Programa de Proteção à Vida, em parceria com o Deracre.

Esse tipo de faixa obriga o condutor do veículo a reduzir a velocidade para que consiga transpassá-la, proporcionando assim mais visibilidade do local onde é feita a travessia de pedestres e, por conseqüência, mais segurança. Agência