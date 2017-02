Rio Acre volta a subir levemente em Rio Branco

Como previsto pela Defesa Civil, o Rio Acre voltou a elevar seu nível novamente depois de um período de vazante. A subida é leve, conforme anunciou o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel George Santos: na capital, o nível do rio saiu de 11,24 metros na quarta-feira, 22, para 11,40m às 9h da manhã desta quinta-feira, 23.

O Rio segue vazando em Assis Brasil, mas apresenta elevação gradual em Xapuri, que elevou-se de 9,13m para 10,44m nas últimas 24 horas, e em Capixaba, cuja medição era de 6,90m e foi para 9,24m no período. Já em Brasiléia, após subir, o rio voltou a baixar e saiu de 6,14m para 5,97m.

De outro lado, o Riozinho do Rola, que gera importante influência no nível do Rio Acre, desceu 12 centímetros nas horas anteriores à medição da manhã desta quinta-feira e registrou 10,60m.