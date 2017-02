Representantes da cúpula da segurança pública do Acre não comparecem a sepultamento de agente assassinado

“Nos solidarizamos com todos os seus familiares, colegas de profissão e amigos, pelo ato insano e covarde”, diz trecho da nota oficial assinada pela cúpula de segurança pública do Acre sobre o crime que teve como vítima um jovem de 28 anos que atuava como agente penitenciário e prestava serviço no presídio de Rio Branco.

Porém, a solidariedade ficou apenas nos e-mails que foram enviados para as redações dos jornais da cidade, pois nenhuma autoridade do alto escalão da Segurança Pública esteve no sepultamento prestando apoio aos familiares que estavam inconformados com a violência que a cada dia faz mais vítimas no Acre.

Porém, a solidariedade ficou apenas nos e-mails que foram enviados para as redações dos jornais da cidade, pois nenhuma autoridade do alto escalão da Segurança Pública esteve no sepultamento prestando apoio aos familiares que estavam inconformados com a violência que a cada dia faz mais vítimas no Acre.

Por outro lado, centenas de pessoas acompanharam o cortejo e também o sepultamento que ocorreu no final da manhã desta quinta-feira (23), no cemitério Jardim Saudade, no bairro Tancredo Neves.

Colegas de farda e sindicalistas que lutam por melhorias de trabalho para a categoria prestaram homenagens ao agente que era considerado um profissional exemplar.

“Romário era um combatente muito bom, essa homenagem foi muito importante e também uma forma de respeito com nosso guerreiro que teve a vida ceifada pelos bandidos”, disse José Janes, presidente da Associação dos Agentes Penitenciários do Acre.

De acordo com dados levantados pela associação, desde que foi criada a função de agente penitenciário no Acre, pelo menos 5 pais de família já foram mortos de forma bárbara e covarde por criminosos ligados a facções criminosas. Com informações Folha do Acre