PRF confirma concurso para preencher 1.2 mil vagas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) enviou novo pedido de concurso público para o Ministério da Justiça. De acordo com informações da Folha Dirigida a quantidade de vagas solicitada, que seria de 1.200, foi revista. A solicitação foi para 1.300 oportunidades para o cargo de Policial Rodoviário Federal.

O documento ainda será encaminhado para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) responsável pela autorização dos concursos no poder Executivo federal. Em junho, o Plenário da Câmara dos Deputados havia aprovado a criação de 1.500 vagas para o órgão

Ainda segundo informações da Folha Dirigida, a explicação para a quantidade inicial de vagas era a de que o total estava adequado à capacidade de formação da Academia Nacional da PRF, que é de 600 alunos por semestre. Em função da grande necessidade de pessoal, porém, uma consulta foi feita à academia para verificar a possibilidade de ampliação desse número. Seria viável a inclusão de 50 alunos a mais por semestre, permitindo assim o incremento da solicitação do concurso.

Atualmente o déficit de policiais rodoviários federais é de cerca de 2.500 servidores, havendo ainda a previsão de que ao fim deste ano aconteçam 3.600 aposentadorias a contar do início de 2016, conforme documento da Coordenação Geral de Recursos Humanos do órgão.

Requisitos e Etapas de Avaliação

Para ingressar na carreira de Policial Rodoviário é necessário nível superior completo em qualquer área, idade mínima de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Conforme reajuste, a remuneração inicial é de R$9.501,98, já com o auxílio-alimentação (R$458,00). O valor subirá para R$9.931,57 em 2018 e para R$10.357,88 em 2019.

Os candidatos serão avaliados por provas objetivas, provas discursivas, exame de capacidade física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, investigação social e avaliação de títulos. Na segunda fase o candidato participa do Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório.