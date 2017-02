Polícia Militar recupera sete veículos roubados no 2º Distrito da Capital

Após denúncias via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e em patrulhamentos de rotina, policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) recuperam nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, quatro carros e três motocicletas com restrição de roubo. As ocorrências ocorreram na região do 2º distrito da capital acreana.

O primeiro veículo foi localizado na Travessa do Sol, bairro Taquari. O segundo estava estacionado na Rua Tiradentes, bairro Quinze. De acordo com os militares, os dois carros foram roubados na madrugada da última terça-feira.

O terceiro veículo foi recuperado durante o serviço noturno, os policiais abordaram um homem em uma motocicleta no bairro Recanto dos Buritis, e após consulta no sistema verificou-se que havia restrição. O quarto, um Fiat Palio, placa MZY final 48 foi localizado abandonado no bairro Canaã.

As duas outras motocicletas, uma Yamaha/Fazer 250 de cor vermelha e a outra uma Honda/Biz de placa NAA final 53, foram recuperadas nos bairros Taquari e Belo Jardim, respectivamente. O sétimo veículo, uma SW4 de cor branca, foi localizado no Ramal do Amapá.

Os veículos foram encaminhados para Delegacia de Polícia, onde serão restituídos aos proprietários.