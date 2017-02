PM lança dois planos estaduais de policiamento e assina convênio com o Detran

Em solenidade realizada na manhã desta terça-feira, 21, no Auditório da Biblioteca Pública, a Polícia Militar do Acre (PMAC) e o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) assinaram um convênio que visa melhorar o fluxo de recursos disponibilizados para a corporação. Na oportunidade, foram apresentados o Plano Estadual de Policiamento e Fiscalização de Trânsito e o Plano Estadual de Metas Operacionais da Polícia Militar do Acre.

“Para nós do Detran este dia é extremamente importante, a parceria já é antiga. Mas este ano o convênio ganha nova roupagem, ganharemos em agilidade e rapidez nas providências. Em vez de sermos operadores dos recursos, repassaremos direto para a Polícia Militar. Para o Detran, o importante é que as atividades de trânsito sejam valorizadas, reconhecidas e estratégicas para a segurança pública como um todo, para que os objetivos sejam alcançados”, disse Pedro Longo, diretor-geral do Detran.

“Em 1997, a lei passou a exigir a assinatura de convênios e sempre foi feito da mesma forma, mas ao longo do tempo percebemos que são necessários ajustes. Já centralizamos o trânsito em uma unidade, depois deixamos a cargo dos batalhões e retornamos à primeira ideia, sempre com a intenção de melhorar o serviço para a população. O convênio vem para dar suporte às ações de trânsito, principalmente no interior. Agora teremos um plano de trabalho”, afirmou o comandante-geral da PM, coronel Júlio César dos Santos.

Planos Estaduais de Policiamento

Após assinatura do convênio, o subcomandante geral da PM, coronel Ricardo Brandão, apresentou o Plano Estadual de Policiamento e Fiscalização de Trânsito e o Plano Estadual de Metas Operacionais da PMAC.

O primeiro visa assegurar recursos necessários para todos os municípios, já que antes as verbas eram destinadas apenas para Rio Branco e Cruzeiro do Sul. E o segundo dará suporte às diretrizes dos diversos tipos de policiamento e aprimorar a metodologia de gestão operacional na capital e no interior do Acre.

Ainda estiveram presentes o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, o comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Roney Cunha, e todos oficiais comandantes de batalhões da capital e do interior do estado. Asscom