Plantão do Ministério Público atenderá vítimas de violência doméstica e homofobia durante o carnaval

O Centro de Atendimento à Vítima (CAV) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) atuará durante todo o período carnavalesco em regime de plantão. Durante o plantão serão atendidos, exclusivamente, casos de crimes com características homofóbicas e mulheres revitimadas em violência doméstica e familiar.

Além do plantão presencial, fica à disposição da população em geral, o atendimento telefônico através do número 3212-2224 e por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp pelo telefone 99993-4701.

Funcionando entre os dias 25 de fevereiro a 1º de março, no horário das 8h às 18h, o CAV fornecerá atendimento social, psicológico e orientação jurídica, além de realizar os devidos encaminhamentos aos órgãos públicos competentes.

Além dos servidores, os promotores plantonistas, durante o período carnavalesco, irão acolher as demandas geradas pelo CAV. “Graças a Deus nós temos conseguido sempre estar inovando em boas práticas que se refletem em prol do cidadão, na defesa dos seus interesses, na defesa dos seus direitos”, disse o procurador-geral de Justiça, Oswaldo D´Albuquerque Lima Neto.

“Sempre houve um debate sobre a negligência do Estado brasileiro no tocante ao cuidado com a vítima. O Ministério Público do Acre inovou com a criação do Centro de Atendimento à Vítima, que já tem um trabalho efetivo sendo realizado, que tem refletido na vida das vítimas e suas famílias”, destacou o procurador-geral.

Também signatária do ato, a corregedora-geral do Ministério Público, em exercício, a procuradora Gilcely Evangelista, reforçou que esse atendimento é uma forma de acolher e melhor amparar a sociedade acreana.