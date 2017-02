No Facebook, Tião Viana “ignora” internauta que avisa que “Cidade do Povo é perigosa”

Bastou o governador do Acre, Tião Viana (PT), usar as redes sociais e postar uma foto “aparentemente” interagindo com crianças da “Cidade do Povo” para surgir um festival de curtidas e comentários positivos sobre sua “atuação” no futebol. À medida que os internautas aplaudiam o petista e recebiam “joinhas” como respostas, eis que surgiu um aviso de uma seguidora que não “agradou” o chefe maior, pois afinal, não houve se quer um retorno como ela esperava.

A internauta Leda Lima alertou que o conjunto habitacional “Cidade do Povo” estava muito violenta e que ele precisaria manter vigilância. Na postagem, Leda acrescenta ainda: “Se cuide. Deus o livre, guarde do malvado”.

Sendo a “menina dos olhos” do atual governo, a criminalidade tem tomado de conta da Cidade do Povo. A lei do silêncio impera no lugar. Inúmeras ocorrências são registradas quase que diariamente naquela região sendo a grande maioria por envolvimento no tráfico de drogas e brigas entre membros de facções.

Viana esteve nessa quarta-feira (22) no bairro, como de praxe, rodeado por forte aparato de segurança para a cerimônia de inauguração de duas apáticas praças de esportes que receberam investimentos de meio milhão de reais.

Para sair bem na foto, o governador vestido com roupa social e usando caros sapatos entrou na quadra de esportes e cobrou um pênalti. O registro foi parar em sua rede social. Nos comentários, sendo alguns bem exagerados, Tião Viana é comparado ao jogador português Cristiano Ronaldo. Já um internauta sugere que ele deixe o governo para dedicar-se a vida de futebolista. Com informações Folha do Acre