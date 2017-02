Paulistão terá clássicos aos sábados e rodada de sexta a segunda

A Federação Paulista de Futebol (FPF) desmembrou a sétima e a oitava rodadas do Campeonato Paulista, detalhando dias, horários e locais dos jogos, e surpreendeu ao marcos os dois próximos clássicos estaduais para tardes de sábados. Até agora, nenhum dérbi foi disputado em um domingo.

Na sétima rodada, o duelo entre Corinthians e Santos aparece marcado para 4 de março, sábado, às 16h, no Itaquerão. Será o São Paulo que jogará na capital no domingo, dia 5, diante do Santo André, no Morumbi.

Já pela oitava rodada Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque no sábado dia 11, também às 16h. Depois, no domingo, o “jogo da TV” será o do Corinthians, contra a Ponte Preta, em Campinas. O Santos joga mais tarde, às 18h30, em São Bernardo do Campo, diante do time da casa.

Chama também atenção que nas duas rodadas há duas partidas marcadas para sexta-feira, às 19h e às 21h05, e uma na segunda-feira, às 20h. No dia 3, sexta, o Palmeiras enfrenta o Red Bull Brasil no Moisés Lucarelli, no segundo horário, para dar tempo de o jogo entrar na grade do SporTV após o duelo entre Botafogo e Mirassol.

A medida pode ter a ver com os interesses da emissora que transmite a competição na TV fechada, o SporTV. Ao mesmo tempo que deslocou jogos da Série A1 para sextas e segundas-feiras, a FPF deixou de marcar partidas da Série A2 nesses dias.

Nas primeiras rodadas da Série A2, esses jogos de sexta e segunda foram transmitidos pelo SporTV, interessado na presença, na segunda divisão, de clubes como Guarani, Portuguesa, Juventus, São Caetano e Bragantino.

Na nona rodada da Série A2, os jogos programados para o SporTV são Capivariano x Portuguesa, às 10h o dia sábado, dia 4, e Votuporanguense x Guarani, no mesmo horário do domingo, dia 11. Com informações do Estadão Conteúdo.