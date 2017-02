Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

O ministro das Relações Exteriores, José Serra, pediu demissão do cargo, na noite desta quarta-feira (22), por problemas de saúde. Segundo a sua carta de demissão divulgada pelo G1, o ministro alega não conseguir mais acompanhar as viagens internacionais e as dificuldades dos dia a dia de trabalho.

Leia a íntegra da nota abaixo: