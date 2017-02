Jovem morre ao receber descarga elétrica em quadra de esportes na Praça da Juventude

Uma fatalidade ceifou a vida do adolescente Rogério Farias da Fonseca, 18 anos, residente no bairro Santa Inês, região do segundo distrito da capital. Farias morreu durante a tarde desta quarta-feira, (22), em uma quadra poliesportiva localizada na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova, próximo a antiga rodoviária de Rio Branco.

De acordo com testemunhas que presenciaram o fato, o jovem estava jogando futebol, quando teria acabado sua participação naquela partida, o adolescente resolveu sentar para descansar em um banco, quando encostou em uma tomada que estava com fios descascados. Rogério foi atingido por um descarga elétrica, caindo em seguida desmaiado.

Os colegas que participavam da partida de futebol achavam que era brincadeira de Rogério, mas ao se aproximar, perceberam que ele estava levando choques. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas até o local para socorrer a vítima, após 30 minutos tentando reanimar o jovem, o mesmo teve várias paradas cardíacas e veio á falecer dentro da unidade de resgate.

No momento da tragédia chovia muito e o adolescente estava molhado, isso deve ter desencadeado uma descarga mais forte, ceifando a vida do jovem. O corpo de Rogério foi liberado na manhã desta quinta-feira, (23), e seu sepultamento está sendo realizado em sua casa, no bairro Santa Inês.