Em Sena, homem é alvejado por três disparos no bairro da Pista durante a madrugada

O morador do Bairro José Nogueira Sobrinho identificado como Josué Araújo Cavalcante, 30 anos de idade, sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira, 23. O caso foi registrado pela PM nas proximidades da pracinha do bairro da Pista, por volta de 1:00 hora.

Ao trafegar pelo local, Josué Cavalcante foi abordado por vários indivíduos que começaram a lhe agredir fisicamente, atingindo-o no cabeça com um capacete. Um dos infratores chegou a efetuar três disparos contra a vítima. O morador foi atingido com dois tiros no tórax e um na mão. Socorrido, ele foi encaminhado para o pronto socorro do hospital João Câncio Fernandes e, em razão da gravidade dos ferimentos, foi transferido para Rio Branco.

Até agora os autores do crime não foram identificados. Porém, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Com informações SenaOnline