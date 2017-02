Em Rondônia, festa em chácara termina com duplo homicídio

Na madrugada do terça-feira, 21, dois homens ainda não identificados, foram executados a tiros no Balneário Villa Racho, antiga chácara do Cebolinha, que fica na área rural de Vilhena.

Segundo informações colhidas no local, o motivo do crime seria uma briga. Três homens estariam discutindo quando um deles sacou de uma arma de fogo e começou a atirar contra os outros dois.

Uma das vítimas teria sido atingida por seis disparos, quase todos na cabeça, o segundo homem teria sido alvejado por cinco disparos nas costas, enquanto tentava fugir.

Ainda não se sabe a identidade das vítimas e o motivo pelo qual foram mortas. Nos bolsos de um dos homens mortos a polícia localizou uma porção de droga, que aparentava ser cocaína, a vítima em questão não possuía documentos pessoais no momento dos fatos.

A perícia esteve no local, e uma investigação deve se iniciar para tentar chegar ao suspeito, que inicialmente teria sido identificado como um segurança.

Com informações de Rondoniaovivo.