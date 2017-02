Eliane Sinhasique convida secretário de Saúde para fazer refeições na cozinha do Huerb

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Ainda segundo a deputada, o filé de peixe adquirido pela secretaria de Saúde através de licitação na Peixes da Amazônia não está chegando aos hospitais do interior

A deputada estadual Eliane Sinhasique pediu no pequeno expediente da Assembleia Legislativa desta quinta-feira (23) que o secretário estadual de Saúde Gemil Júnior visite a cozinha do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) onde, segundo a parlamentar: “Os servidores estão fazendo cotinhas para complementar a alimentação servida no hospital”, disse.

Ainda segundo a deputada, o filé de peixe adquirido pela secretaria de Saúde através de licitação na Peixes da Amazônia não está chegando aos hospitais do interior. Pois onde chegou, em Rio Branco, “as cozinheiras estão comprando do próprio bolso o cheiro verde para servir com o filé”.

Outra denúncia grave feita pela parlamentar diz respeito à alimentação servida para as crianças. Segundo a peemedebista, os servidores se cotizam “na famosa vaquinha” para comprar massa de mingau e servir aos internados. Para a deputada, isso vem ocorrendo porque o governo cortou gastos com a compra de alimentação dos hospitais e a falta recursos nos hospitais do interior. JAIRO CARIOCA